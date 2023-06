Meta Platforms: Analysten sehen Potenzial - Kursziel von 252,99 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Aktie von Meta Platforms konnte gestern am Finanzmarkt um +0,53% zulegen und verzeichnet somit in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +4,58%. Ein durchaus optimistischer Trend. Doch wie schätzen die Bankanalysten die Zukunft der Aktie ein?

Das mittelfristige Kursziel für Meta Platforms liegt bei 252,99 EUR. Dies entspricht einer möglichen Rendite von -0,65% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung. Während 30 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 13 als Kauf einschätzen, halten sich acht weitere Experten neutral mit einem “Halten”-Rating.

Lediglich zwei Analysten sprechen sich aktuell gegen eine Investition aus und drei Expert(en) gehen sogar soweit zu sagen, dass Meta Platforms verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...