Meta Platforms: Analysten sehen Kurspotenzial von -6,29%

Die Aktie von Meta Platforms verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -0,50%. Allerdings liegt die Gesamtperformance der letzten fünf Handelstage bei einem Plus von +1,24%, was auf eine vorherrschende optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Meta Platforms bei 248,17 EUR gesehen. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, stünde Anlegern ein Potenzial von -6,29% offen. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Ansicht nach der jüngsten positiven Entwicklung. Von insgesamt 30 Analysten empfehlen 76,79% einen Kauf oder starken Kauf der Aktie.

Das Guru-Rating für Meta Platforms beträgt nun ebenfalls 4,16 und bestätigt damit die positive Tendenz des Unternehmens an der Börse.