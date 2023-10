Meta Platforms: Analysten sehen Kurspotenzial von +14,30%

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Aktie von Meta Platforms verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine leichte Steigerung um +0,01%. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg betrachtet ergibt sich ein positiver Trend mit einem Plus von insgesamt +4,19%. Die Stimmung am Markt ist also relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Meta Platforms liegt derzeit bei 344,96 EUR. Laut Bankanalysten hat das Unternehmen ein Kurspotenzial in Höhe von +14,30%, falls sie mit ihrer Einschätzung richtig liegen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und es gibt unterschiedliche Bewertungen.

38 derzeitige Analysten empfehlen den Kauf der Aktie als starkes Kaufsignal. Weitere 11 Experten bewerten sie als “Kauf”, jedoch ohne Euphorie. Sechs weitere Experten geben eine neutrale Empfehlung (“halten”) ab und nur zwei setzen auf einen...