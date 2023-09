Meta Platforms Aktie unter Druck: Analysten prognostizieren Gewinnsteigerung von 20,84%

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Unter Berücksichtigung der Charttechnik ist der Kurstrend bei der Meta Platforms Aktie stark negativ. Der gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung, was darauf hindeutet, dass die Aktie weiterhin unter Druck stehen könnte.

Es gibt jedoch auch positive Aussichten für die zukünftige Entwicklung der Aktie. Analysten schätzen, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten bei 343,24 EUR stehen könnte, was auf Basis des aktuellen Kurses einen potenziellen Gewinn von +20,84% bedeuten würde. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, könnten also laut Expertenschätzungen auf einen Gewinn von +20,84% innerhalb eines Jahres hoffen.

Die aktuellen Quartalszahlen werden mit großer Spannung erwartet. Analystenhäuser gehen davon aus, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal ein starkes Umsatzplus verzeichnen wird. Ein...