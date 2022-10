Meta Platforms-Aktie: Der tiefe Fall!

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Finanztrends Video zu Meta Platforms



mehr >

Der Niedergang der Meta Platforms-Aktie nimmt einfach kein Ende. Seit Jahresbeginn verlor die Aktie des Mutterkonzerns von Facebook, Instagram und WhatsApp schockierende 55 Prozent an Wert. Zudem fiel die Meta Platforms-Aktie gestern auf ein neues Dreijahrestief. Selbst ein neues Fünfjahrestief scheint nicht mehr weit entfernt. Warum haben sich Anleger in Scharen von dem einstigen Darling der Tech-Szene verabschiedet? Was gefällt… Hier weiterlesen