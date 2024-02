Meta Platforms Aktie: Das liegt auf Eis

Der Social Media-Gigant Meta Platforms hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt positive Analysteneinschätzungen erhalten, wobei 31 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen vorliegen. Auch im letzten Monat gab es mehrheitlich positive Bewertungen, mit 15 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 429,45 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -9,59 Prozent fallen könnte.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem positive Themen im Zusammenhang mit Meta Platforms diskutiert wurden. Allerdings hat in den letzten ein bis zwei Tagen die negative Stimmung zugenommen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Meta Platforms, was als positiver Faktor betrachtet wird. Allerdings gibt es auch Anzeichen für eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Meta Platforms als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Meta Platforms sowohl von Analysten als auch von Anlegern eine "Neutral"-Empfehlung, während der RSI auf eine überverkaufte Situation hinweist.