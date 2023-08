Meta Platforms: Aktie liegt bei 273,09 EUR Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Meta Platforms Aktie befindet sich laut Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel der US-amerikanischen Firma beträgt 273,09 EUR und weist damit eine Rendite von -1,25% auf.

• Am 24.08.2023 verzeichnete die Aktie einen Anstieg von +2,01%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 4,23

• Der Optimismus steigt weiterhin an mit einer positiven Bewertung von +77,19%

Am vergangenen Handelstag legte die Meta Platforms-Aktie um +2,01% zu und erreichte in den letzten fünf Tagen ein Wachstum von insgesamt +5,96%. Insgesamt scheint das Unternehmen in Bezug auf seine Zukunftserwartungen optimistisch gesehen zu werden.

Es gibt allerdings Diskussionen darüber ob dieser jüngste positive Trend vorhersehbar war oder nicht.

Das durchschnittliche mittelfristige Ziel für den Preis der Meta-Plattform-Aktien ist bei...