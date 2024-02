Meta Platforms Aktie: Das ist einfach klasse!

Meta Platforms hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 39 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 34 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Die Analysten haben kürzlich ebenfalls eine positive Bewertung abgegeben, was zu einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" (2 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) führt. Allerdings ergibt sich ein Abwärtspotential von -22,57 Prozent basierend auf einer Durchschnitts-Kursprognose von 309,78 USD, was als "Schlecht"-Empfehlung betrachtet wird. Somit erhält Meta Platforms insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktie wird auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating entsprechend des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, wobei an sechs Tagen die Diskussion vor allem positiv und an einem Tag negativ war. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Aus technischer Sicht erhält die Meta Platforms-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch im Rahmen der Charttechnik wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält Meta Platforms somit eine "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.