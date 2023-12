Meta Platforms Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Shenzhen Investment":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Meta Platforms in den sozialen Medien beobachtet. Dies spiegelt sich auch im Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer wider, das in den grünen Bereich zeigt. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die verstärkte Diskussion und die steigende Aufmerksamkeit für Meta Platforms deuten auf ein positives Rating hin.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Meta Platforms als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Basierend auf diesen Werten ergibt sich ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Meta Platforms insgesamt 41 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose der Analysten ergibt ein Abwärtspotential von -17,11 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Meta Platforms eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Meta Platforms von 353,96 USD mit +23,68 Prozent Entfernung vom GD200 (286,18 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50 von 328,27 USD weist mit einem Abstand von +7,83 Prozent auf ein positives Signal hin. Somit wird der Kurs der Meta Platforms-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.