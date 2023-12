Meta Platforms Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Meta Platforms-Aktie wurde von insgesamt 41 Analysten bewertet. Von diesen bewerteten 36 die Aktie als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht". Dadurch ergibt sich im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 289,56 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -17,35 Prozent von ihrem letzten Schlusskurs (350,36 USD) fallen könnte. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung aufgrund der abgegebenen Kursziele. Zusammengefasst erhält Meta Platforms von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für Meta Platforms.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch wurden auch verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Die statistischen Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben überwiegend Kaufsignale in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird die Meta Platforms-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren sowohl auf längerfristigerer als auch auf kurzfristigerer Basis mit einem "Gut"-Rating versehen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für die Meta Platforms-Aktie, basierend auf den Bewertungen der Analysten, der Stimmung in den sozialen Netzwerken und der technischen Analyse.