Meta Platforms Aktie: Das gab es noch nie!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen deutlich verändern. Für Meta Platforms wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv entwickelt, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen wird die Aktie von Meta Platforms auf langfristiger Basis von den meisten Analysten als "Gut" bewertet. Die jüngsten Analysen führen ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Gut", und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 442,76 USD. Allerdings ergibt sich daraus eine Erwartung von -6,15 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung von 48,16 für einen Zeitraum von 7 Tagen und eine "Gut"-Einstufung von 28,18 für 25 Tage.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Auswertung ergab jedoch auch 3 "Schlecht"-Signale, wodurch die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.