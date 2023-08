Meta Platforms: Die Aktie bleibt unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Am 03.08.2023 hat die Aktie von Meta Platforms mit einem Plus von +0,21% am Finanzmarkt abgeschlossen und verzeichnet in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von -3,23%. Dies lässt darauf schließen, dass der Markt derzeit eher pessimistisch ist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 268,94 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten, haben Investoren ein Risiko von -5,90%, da das wahre Potenzial noch nicht ausgenutzt wurde.

Allerdings gibt es unterschiedliche Meinungen bezüglich des Wertpapiers: Während 32 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 12 als Kauf einschätzen, halten sich neun Experten neutral. Zwei Analysten raten dazu zu verkaufen und zwei andere sogar zum sofortigen Verkauf.

Trotzdem überwiegt optimistische Stimmung gegenüber dem Wertpapier mit einem Anteil...