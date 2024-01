Meta Platforms Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Aktie der Meta Platforms hat in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt 36 positive, 4 neutrale und 1 negative Einstufung erhalten. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Kurzfristig betrachtet ergibt sich innerhalb eines Monats eine positive Bewertung von 1 Analysten, während keine neutralen oder negativen Einschätzungen vorliegen. Daher wird die Aktie zuletzt als "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Meta Platforms liegt bei 293,39 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -17,11 Prozent führt und somit die Einstufung "Schlecht" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Neutral" für die Aktie der Meta Platforms.

Ein weiteres Analyseinstrument, das Relative Strength Index (RSI), zeigt, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (38,66 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (43,73 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein eher mittelmäßiges Bild für Meta Platforms, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Meta Platforms in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen ein überwiegend negatives Stimmungsbild und lassen darauf schließen, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Allerdings ergibt sich auch ein positives Handelssignal, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie von Meta Platforms bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.