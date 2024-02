Meta Platforms Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Meta Platforms-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 316,79 USD, was einer Abweichung von +52,79 Prozent zum aktuellen Kurs von 484,03 USD entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (381,28 USD) weist mit einer Abweichung von +26,95 Prozent eine positive Tendenz auf. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Meta Platforms in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als neutral bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen ebenfalls eher neutral, wobei überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Meta Platforms-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 30 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch die kurzfristige Analyse ergibt eine überwiegend positive Einschätzung. Allerdings weist die durchschnittliche Kursprognose der Analysten auf ein Abwärtspotenzial von -8,53 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Meta Platforms eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.