Meta Platforms-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Blickt man in die Zukunft, so werden immer mehr virtuelle Realitäten eine Rolle spielen. Facebook hat den Namen in Meta Platforms geändert, um von diesem künftigen Hype profitieren zu können. Der Aktienkurs ist innerhalb der letzten Monate stark unter Druck gekommen, während die fundamentalen Rahmendaten trotzdem noch erbaulich sind. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die… Hier weiterlesen