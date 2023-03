Meta Platforms Aktie: Möglicherweise drohendes Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Meta Platforms Inc.-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittskurs von 149,67 USD erreicht. Der letzte Schlusskurs lag bei 183,74 USD und wies damit eine Abweichung von +22,76 Prozent auf. Aus charttechnischer Sicht entspricht dies einer “Gut” Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (183,74 USD), stellt man fest, dass der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+11,12 Prozent) liegt. Folglich erhält die Meta Platforms Inc.-Aktie in diesem Fall ebenfalls eine “Gut” Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Aus charttechnischer Perspektive erhält die Meta Platforms Inc.-Aktie aktuell insgesamt eine positive Beurteilung mit einem guten Potenzial für Gewinne am Aktienmarkt.

Was sagen die Experten? Die Analyse des Meta Platforms Aktienkurses.

