Meta Platforms-Aktie: Die Märkte sind heute unruhig!

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Heute um 14 Uhr ET findet die Fed-Sitzung statt. Die Währungshüter wollen Auskunft über den Leitzins und der damit verbundenen Geldpolitik geben. Zudem will Jerome Paul, Vorsitzender der Fed, um 14:30 Uhr eine Präsentation abhalten. Marktbeobachter gehen sehr stark davon aus, dass es zu einer Anhebung des Leitzinses um 0,25% kommen wird. Im Allgemeinen sind steigende Zinsen ungünstig für den Aktienmarkt. Anleger gehen dadurch vermehrt in “sichere Anlagen”, als am Aktienmarkt zu spekulieren. Unterdessen kann sich die Meta Platforms-Aktie aber recht gut entwickeln.

Langfristig relevanter Indikator von der Unterseite angelaufen!

Anleger und Investoren haben oftmals den langfristig interessanten 200-Tage-Durchschnitt im Auge. Kurse darüber sprechen für einen Bullenmarkt, während unterhalb ein Bärenmarkt gegeben ist. Der Kurs der Meta Platforms-Aktie befindet sich bereits seit Januar 2022 unter dem wichtigen Indikator. Darauf folgte ein massiver Absturz, welcher zuletzt allerdings deutlich an Fahrt verloren hat. Viel mehr ist es den Bullen der Meta Platforms-Aktie gelungen, für eine ordentliche Gegenbewegung zu sorgen. Aktuell ist der Kurs des Anteilscheins allerdings ziemlich exakt von unten am SMA-200.

Meta Platforms-Aktie – Die Trends sind bullisch!

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse sieht wie folgt aus. Von zusammengefasst 30 Bewertungskriterien sind 20 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 66.67 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Meta Platforms-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Meta Platforms-Analyse vom 01.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Meta Platforms jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Meta Platforms-Analyse.

Meta Platforms: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...