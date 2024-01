Meta Platforms Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Meta Platforms neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 5,74, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 für 25 Tage bei 27,32 liegt und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf Basis des Relative Strength Index.

Analysten bewerten die Aktie der Meta Platforms langfristig als "Gut". Von 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, stuften 34 die Aktie als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" ein. Die jüngsten Berichte zeigen eine ähnliche Einschätzung, mit insgesamt 2 "Gut"-Bewertungen, 1 "Neutral"-Bewertung und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 309,78 USD, was einer Erwartung von -21,4 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Meta Platforms bei 300,87 USD liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 394,14 USD beträgt +31 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 349,36 USD, was einer Differenz von +12,82 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Signal auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Meta Platforms-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung.