Meta Platforms Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Meta Platforms betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 64,63 Punkten, was bedeutet, dass Meta Platforms derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 45,96 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Meta Platforms also eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Eine wichtige Rolle bei der Beurteilung eines Aktienwerts spielt auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Meta Platforms zeigt sich hier, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Blickt man auf die Diskussion in den sozialen Medien, so zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Meta Platforms eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich vor allem um negative Themen, während positive Diskussionen fehlten. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Meta Platforms daher eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch, dass der aktuelle Kurs von 347,12 USD für Meta Platforms mit +20,37 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal ist. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, mit einem Kurs von 330,32 USD ein "Gut"-Signal auf. Insgesamt wird der Kurs der Meta Platforms-Aktie also als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.