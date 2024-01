Meta Platforms Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Meta Platforms haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht".

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, bewerten Meta Platforms insgesamt als "Gut", da 35 Buc, 4 Neutral, 1 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Gut" zu bewerten. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analysten für die Meta Platforms bei 304,11 USD, was einer möglichen Entwicklung um -19,15 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 376,13 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Schlecht". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Neutral".

Um zu beurteilen, ob die Meta Platforms-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) liefert. Der aktuelle 7-Tage-RSI liegt bei 25,46 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 25,4, dass Meta Platforms überverkauft ist und somit auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Damit erhält Meta Platforms eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Meta Platforms derzeit ein "Gut". Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 295,65 USD, womit der Kurs der Aktie (376,13 USD) um +27,22 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 341,45 USD, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +10,16 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".