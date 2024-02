Meta Platforms Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Meta Platforms von den privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Hingegen wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher feststellen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "neutral" einzustufen ist. Es wurden jedoch auch 3 schlechte Signale herausgefiltert, wodurch eine "schlecht" Empfehlung ausgesprochen wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung. Langfristig ergibt sich daher ein positives Stimmungsbild.

Aus technischer Analyse ergibt sich, dass Meta Platforms derzeit ein "gut" einzustufender Wert ist. Der GD200 verläuft bei 319,13 USD, während der Aktienkurs bei 471,75 USD liegt, was einer Abweichung von +47,82 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +21,75 Prozent, womit die Aktie insgesamt als "gut" bewertet wird.

Analysten schätzen die Aktie von Meta Platforms auf langfristiger Basis als "gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 30 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung abgegeben. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 442,76 USD, was einer Erwartung von -6,15 Prozent entspricht und somit einer "schlecht"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen ergibt sich daher eine Bewertung von "neutral".