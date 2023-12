Meta Platforms Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. Im Falle von Meta Platforms wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer negativen Bewertung des Stimmungssignals führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was insgesamt zu einer positiven Langzeitstimmung führt.

In Bezug auf Analystenbewertungen erhielt die Aktie insgesamt 41 Bewertungen, wovon 36 als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Für den vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 293,39 USD, was einem Abwärtspotenzial von -16,98 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 282,82 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 353,39 USD einen positiven Abweichung von +24,95 Prozent aufweist. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 325,31 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven kurzfristigen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde für Meta Platforms auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, während der RSI25 zu keiner Über- oder Unterbewertung führt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Meta Platforms-Aktie aufgrund der positiven Stimmungsänderung, der überwiegend positiven Analystenbewertungen und der positiven technischen Analyse ein insgesamt positives Rating.