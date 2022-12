Meta Platforms Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Am 28.12.2022, 07:33 Uhr notiert die Aktie Meta Platforms mit dem Kurs von 118.04 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Die Aussichten für Meta Platforms haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Meta Platforms anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 57,89 Punkten, was bedeutet, dass die Meta Platforms-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Meta Platforms weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,97), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Damit erhält Meta Platforms eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Analysteneinschätzung: Für die Meta Platforms sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 25 Buc, 6 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Meta Platforms vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Meta Platforms. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 300,21 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 154,33 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 118,04 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Meta Platforms in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Meta Platforms haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Meta Platforms bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

