Meta Platforms Aktie: Ein Blick lohnt sich!

Am 29. Dezember 2023 verzeichnete die Aktie von Meta Platforms eine Kursentwicklung von -1,22%. Die aktuellen Kursziele setzen die Bewertung der Aktie bei 309,49 EUR fest, was einer Abweichung von -3,47% vom aktuellen Kurs entspricht. Das Guru-Rating von Meta Platforms bleibt stabil bei 4,53.

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie einen Gesamtanstieg von +0,16% verzeichnen, was auf eine relative Neutralität des Marktes hindeutet. Diese Entwicklung überraschte möglicherweise die Analysten in den Bankhäusern, deren Stimmung eindeutig positiv ist.

Die Bankanalysten sind sich im Durchschnitt einig, dass die Aktie von Meta Platforms ein mittelfristiges Kursziel von 309,49 EUR hat. Dies würde Investoren eine potenzielle Rendite von -3,47% bieten. Auch wenn nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen, zeigen die Zahlen, dass 41 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, während 9 Analysten sie als Kauf einstufen. 6 Experten halten die Bewertung neutral, und 2 Analysten empfehlen den Verkauf der Aktie.

Daher sind immer noch 86,21% der Analysten optimistisch in Bezug auf die Aktie von Meta Platforms. Diese positive Einschätzung wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt deuten die aktuellen Entwicklungen und Bewertungen darauf hin, dass die Aktie von Meta Platforms von den Analysten als unterbewertet angesehen wird. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich der Markt weiterentwickeln wird.

