Meta Platforms Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Meta Platforms von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab eine Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. In diesem Zeitraum wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt schlechten Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion konnte auch 2 genau berechenbare Schlecht-Signale herausfiltern, wodurch eine "Schlecht" Empfehlung ausgesprochen wird.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Meta Platforms-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 316,79 USD, während der aktuelle Kurs bei 484,03 USD liegt, was eine Abweichung von +52,79 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 381,28 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +26,95 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird der Meta Platforms-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating zugeschrieben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Meta Platforms liegt bei 21,07, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 23,74, was ebenfalls einer Einstufung als "Gut" entspricht. Zusammen ergibt sich somit ein Gesamtrating "Gut" für die Meta Platforms-Aktie.

Analysten bewerten die Meta Platforms-Aktie aktuell überwiegend als "Gut". Von insgesamt 32 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 30 als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft worden. Auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 442,76 USD, was ein Abwärtspotenzial von -8,53 Prozent bedeutet, und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Meta Platforms eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.