Meta Platforms Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Analystenbewertung für die Meta Platforms-Aktie zeigt gemischte Einschätzungen. Über einen Zeitraum von 12 Monaten wurde sie 34 Mal als "Gut", 4 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält sie daher das Rating "Gut" von institutionellen Analysten. Für den letzten Monat gab es eine "Gut"- und eine "Neutral"-Einstufung, was zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine negative Kursentwicklung von -19,26 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 308,25 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung eine "Neutral"-Stufe.

Die technische Analyse zeigt eine positive charttechnische Entwicklung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 381,78 USD, was einen Unterschied von +28,4 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 297,34 USD darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 344,06 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+10,96 Prozent Abweichung), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Signale, wobei überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien zu finden sind. Dennoch wurden auch "Schlecht"-Signale in den kommunikativen Tätigkeiten abgegeben. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) liegt der Wert für die Meta Platforms-Aktie bei 31,34, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 27,14 und wird als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf diesem Niveau.