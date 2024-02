Meta Platforms Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Aktie von Meta Platforms wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um -27,15% unter dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 12.02.2024 verzeichnete Meta Platforms einen Kursanstieg um +0,20%. Das Kursziel des Unternehmens wird derzeit auf 316,74 EUR geschätzt, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,45.

Markteinschätzung

In den letzten fünf Handelstagen konnte Meta Platforms eine Kursentwicklung von +3,15% verbuchen, was zu einer insgesamt optimistischen Marktsituation führt. Die Analysten sind ebenfalls optimistisch gestimmt, da das durchschnittliche Kursziel bei 316,74 EUR liegt, was einem Potenzial von -27,15% entspricht.

Analystenmeinungen

Es gibt unterschiedliche Meinungen unter den Analysten bezüglich der zukünftigen Entwicklung von Meta Platforms. 39 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf, während 11 Analysten sie als Kauf einstufen, jedoch eher zurückhaltend. 8 Experten geben eine neutrale Positionierung ab und raten zum Halten, während 2 Analysten die Aktie zum Verkauf empfehlen.

Positive Markteinschätzung

Trotz der unterschiedlichen Meinungen der Analysten sind weiterhin 83,33% von ihnen optimistisch in Bezug auf die Aktie von Meta Platforms. Dies spiegelt sich auch im Guru-Rating wider, das eine positive Stimmung aufweist.

Insgesamt scheint die Aktie von Meta Platforms trotz unterschiedlicher Meinungen der Analysten auf großes Interesse und eine positive Markteinschätzung zu stoßen.

