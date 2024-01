Meta Platforms Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Aktie von Meta Platforms wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt bei 312,19 EUR, was einem Abschlag von -2,92% vom aktuellen Kurs entspricht. In den letzten Tagen verzeichnete das Unternehmen eine Kursentwicklung von +1,39%, was zu einer neutralen Stimmung am Markt führte.

Die Bankanalysten sind sich einig, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 312,19 EUR hat. Dies impliziert ein Kursrisiko von -2,92%