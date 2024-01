Meta Platforms Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Analysten schätzen die Aktie der Meta Platforms auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 34 positive Bewertungen, 5 neutrale Bewertungen und 1 negative Bewertung abgegeben. Im zurückliegenden Monat gab es 1 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen. Daher wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel eingestuft. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 300,39 USD, was einer Erwartung von -18,92 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 370,47 USD. Diese Bewertungen führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmung auf sozialen Plattformen und in den sozialen Medien bezüglich Meta Platforms war neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine "Schlecht"-Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Meta Platforms hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, ergibt sich hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie der Meta Platforms.

In der technischen Analyse ergibt sich ein positiver Trend, da der Schlusskurs der Meta Platforms-Aktie sowohl über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt. Damit erhält die Meta Platforms-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.