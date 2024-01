Meta Platforms Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung von Aktien. In jüngster Zeit wurde insbesondere über die Aktie von Meta Platforms in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Allerdings war das Interesse an positiven oder negativen Themen rund um Meta Platforms in den letzten Tagen insgesamt gering, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Bei Meta Platforms wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem negativen Langzeitstimmungsbild führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Meta Platforms als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Meta Platforms ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,55 und ein Wert für den RSI25 von 34,28, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Meta Platforms insgesamt positiv. In den letzten zwölf Monaten wurden 35 positive, 4 neutrale und 1 negative Bewertung abgegeben. Kurzfristig wird die Aktie als positiv angesehen, basierend auf den Empfehlungen aus der jüngsten Zeit. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotential von -17,02 Prozent hin, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.