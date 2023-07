Meta: Neuer Konkurrent für Twitter ist online!

Instagram hat die Einführung seiner Kurzpost-Text-App Threads angekündigt, eine direkte Konkurrenz für den in Schwierigkeiten geratenen Twitter und dessen Eigentümer Elon Musk. Trotz der ursprünglich geplanten Markteinführung am Donnerstagmorgen mit Vorbestellungslinks ausschließlich für iOS-Nutzer, wurde die App bereits am Mittwochabend im Apple App Store und als Android-Version im Google Play Store veröffentlicht. “Es kann losgehen”, verkündete Meta-Chef Mark Zuckerberg – doch trotz dieser Nachricht schloss das Aktiengut des Unternehmens mit einem marginalen Minus von 0,30 %.

Parallelen zu Twitter

Gleich wie bei Twitter haben Benutzer auf Threads die Möglichkeit kurze Texte zu posten, Links zu teilen sowie Nachrichten anderer Nutzer weiterzuverbreiten oder darauf antworten. Bestehende Instagram-Benutzernamen können zur...