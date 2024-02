Meta, das Mutterunternehmen von Facebook, führt Dividende ein: Wachstum hält an

Unternehmen verzeichnet größten Quartalsumsatz-Anstieg seit zwei Jahren: Ein finanzieller Meilenstein, der Aufmerksamkeit erregt.

Die Muttergesellschaft von Facebook, Meta Platforms, hat im vergangenen Quartal den stärksten Anstieg des Quartalsumsatzes in über zwei Jahren verzeichnet und erstmals eine Dividende ausgeschüttet. Dies unterstreicht die Investitionen in künstliche Intelligenz, die dazu beigetragen haben, gezielte Werbung intelligenter zu gestalten.

Trotz regulatorischer Herausforderungen und Bedenken bezüglich der Kindersicherheit erzielte das Unternehmen starke Ergebnisse. Auf einer Senatsanhörung in dieser Woche entschuldigte sich Chief Executive Mark Zuckerberg bei Eltern, deren Kinder durch soziale Medien Schaden erlitten haben, und bestätigte jedoch nicht, ob Meta eine Rolle bei der Schädigung von Kindern spielt.

Meta gab am Donnerstag bekannt, dass der Umsatz im Zeitraum von Dezember 2023 um 25% auf 40,11 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Das Unternehmen kündigte außerdem eine Erhöhung seines Aktienrückkaufprogramms um 50 Milliarden US-Dollar an. Im dritten Quartal 2023 verzeichnete Meta einen Rekordumsatz von 34,15 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 23% entspricht.

Die jüngsten Ergebnisse von Meta und anderen Tech-Giganten zeigen die Stärke der gesamten Branche, da Unternehmen von einem Interesse an künstlicher Intelligenz und einer Wiederaufnahme der Ausgaben für alles von digitaler Werbung bis hin zu Gadgets profitieren.

Die Unternehmen haben sich durch Personalabbau und Einsparungen während des postpandemischen Einbruchs im Tech-Bereich, der im Jahr 2021 begann, schlanker und profitabler aufgestellt, was dazu beigetragen hat, dass Tech-Aktien in den vergangenen Jahren in die Höhe geschossen sind.

"Als schlankeres Unternehmen sind wir in der Lage, unsere Ziele besser und schneller zu erreichen, und wir werden diese Werte als dauerhaften Teil unserer Geschäftsleitung weiterführen", sagte Zuckerberg am Donnerstag in einem Gespräch mit Analysten.

Am Donnerstag gab auch Apple bekannt, dass der Umsatz im entscheidenden Weihnachtsquartal, das eine Gegenbewegung zu den jüngsten Rückgängen darstellt, gestiegen ist, und Amazon meldete den höchsten Gewinn der letzten zwei Jahre dank gesunder Onlineverkäufe in diesem Zeitraum.

Zu Wochenbeginn verzeichnete Microsoft das stärkste Gewinnwachstum in mehr als zwei Jahren und die Muttergesellschaft von Google, Alphabet, verzeichnete bereits zum vierten Mal in Folge ein beschleunigtes Umsatzwachstum, wobei jedoch die Umsätze aus Werbung hinter den Erwartungen zurückblieben.

Düstere Aussichten offenbaren sich. Neben den anhaltenden Bemühungen von Meta, auf harsche Kritik bezüglich anhaltender Gefahren für Kinder auf seiner Plattform zu reagieren, ist das Unternehmen in Rechtsstreitigkeiten mit der Bundesbehörde für Handel und einer Koalition von Bundesstaaten verwickelt und bemüht sich darum, den Anforderungen des Digital Markets Act der Europäischen Union gerecht zu werden.

Google kämpft in der ersten von zwei Gerichtsverfahren mit der US-Regierung aufgrund von Kartellvorwürfen, die FTC hat im September eine Kartellklage gegen Amazon eingereicht, und Apple steht auf mehreren Fronten Regulatoren und anderen Kritikern gegenüber. Einige Analysten gehen auch davon aus, dass die Begeisterung für künstliche Intelligenz weit über ihren tatsächlichen Einfluss auf die Gewinnspanne hinausgekreuzt ist.

Zudem haben die Tech-Unternehmen, gebeutelt durch den Abschwung, in den letzten Monaten weiterhin Stellenstreichungen vorgenommen, was sich negativ auf die Mitarbeitermotivation auswirkt.

Meta gab am Donnerstag außerdem bekannt, dass zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte eine Dividende ausgezahlt wird. Die Dividende wird bei 50 Cent pro Aktie liegen. Die Nachricht von der Dividendenausschüttung und den besseren als erwarteten Ergebnisse ließen die Aktien von Meta im nachbörslichen Handel um 14% auf 451 US-Dollar ansteigen.

Wenn die Aktie am Freitag auf diesem Niveau gehandelt wird, würde dies einem Rekordhoch entsprechen. Unter den großen Tech-Unternehmen zahlt Meta gemeinsam mit Microsoft und Apple nun eine Quartalsdividende. Die Dividende von Meta wird das Unternehmen jährlich etwa 5 Milliarden US-Dollar kosten, basierend auf der Anzahl der derzeit ausstehenden Aktien.

Meta verzeichnete für 2023 einen freien Cashflow von 43 Milliarden US-Dollar.Die Hardware-Sparte von Meta, Reality Labs, erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 1,07 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von mehr als 47% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Finanzvorstand Susan Li führte das starke Wachstum auf den Verkauf des neuen Headsets Quest 3 zurück.

Zum ersten Mal hat Reality Labs in einem Quartal mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Umsatz generiert. Trotz des starken Wachstums bleibt die SparteVerlust bringend, mit einem operativen Verlust von 4,65 Milliarden US-Dollar in diesem Zeitraum. Insgesamt verzeichnete Meta im vierten Quartal einen Nettogewinn von knapp 14,02 Milliarden US-Dollar - mehr als das Dreifache des Nettogewinns, den das Unternehmen im gleichen Zeitraum 2022 verzeichnete.

Threads, der Mikroblogging-Dienst von Meta, der im Juli eingeführt wurde, verzeichnet nun 130 Millionen monatlich aktive Nutzer - ein Anstieg von knapp 30 Millionen monatlich aktiven Nutzern im vorherigen Quartal, wie Zuckerberg am Donnerstag bekanntgab.

Werbung machte im vierten Quartal 96,5% von Metas Umsatz aus. Der Werbeumsatz des Unternehmens stieg auf 38,71 Milliarden US-Dollar. Meta gab an, dass der durchschnittliche Anzeigenpreis gegenüber dem Vorjahr um 2% gestiegen ist. Im gleichen Quartal des Vorjahres sank der durchschnittliche Preis pro Anzeige um 22%.

Meta erwartet für das erste Quartal 2024 einen Umsatz in Höhe von 34,5 bis 37 Milliarden US-Dollar, was über den Erwartungen der Analysten von 33,9 Milliarden US-Dollar für das laufende Quartal liegt. Das Unternehmen gab bekannt, dass die täglichen aktiven Nutzer von Facebook auf 2,11 Milliarden gestiegen sind.

Das ist ein Anstieg gegenüber dem dritten Quartal, in dem Meta von 2,09 Milliarden täglichen Nutzern auf Facebook berichtet hatte. Meta gab zudem an, dass es insgesamt 3,19 Milliarden täglich aktive Menschen auf seinen Plattformen gibt, darunter Facebook, Instagram, Messenger und WhatsApp. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies ein Anstieg von 50 Millionen täglichen Nutzern.

