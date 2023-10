Meta: Mehr als nur ein Fels in der Brandung?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Liebe Anleger,

An der Wall Street sind die Technologiekonzerne in den letzten Monaten deutlich unter Druck gekommen. Viele Aktien wurden von den Anlegern regelrecht verprügelt und büßten einen großen Teil ihrer zuvor aufgebauten Gewinne wieder ein. Ein relativer Gewinner zu sein, bedeutete in diesen Wochen bereits, nicht oder nicht so viel zu verlieren wie die Konkurrenz.

Dem Meta-Konzern ist dieses Kunststück gelungen. Zwar konnte auch die Meta-Aktie ihr Jahreshoch nicht behaupten und fiel wieder zurück, doch im Vergleich zum arg gebeutelten Technologiesektor steht Meta heute recht gut dar, denn ein großer Teil der zuvor aufgebauten Gewinne konnte verteidigt werden.

Ausgehend von ihrem Jahreshoch bei 325 US-Dollar, das Ende Juli erreicht worden war, fiel der Kurs im Tief bis auf 275 US-Dollar zurück. Hier bildete sich eine...