Meta Materials Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation zu setzen. In Bezug auf Meta Materials beträgt der RSI für die letzten 7 Tage 66,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt einen Wert von 60, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt erhält Meta Materials daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild für Meta Materials. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich jedoch ein neutraler Wert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für Meta Materials führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Meta Materials-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,19 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,06 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -68,42 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Wert von 0,08 USD, wobei der letzte Schlusskurs unter diesem Wert liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Meta Materials-Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Bewertung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt jedoch ein positives Bild. In den letzten zwei Wochen wurde Meta Materials von privaten Nutzern überwiegend positiv bewertet, und auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt ergibt dies eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält Meta Materials demnach gemischte Bewertungen basierend auf dem RSI, der Stimmungsänderung, der Diskussionsintensität und der Anleger-Stimmung.