Meta Materials Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Aktie von Meta Materials wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 1 die Aktie als "Gut", während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Meta Materials, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 0,07 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Meta Materials derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,21 USD, während der Aktienkurs (0,07 USD) um -66,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,1 USD deutet auf eine Abweichung von -30 Prozent hin. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Meta Materials haben sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung gegenüber Meta Materials lässt sich auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen in den sozialen Medien einschätzen. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare war positiv, aber in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Stimmung in Bezug auf Meta Materials.