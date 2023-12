Meta-Anleger wird’s freuen!

Analystenbewertung: Pathward-Aktien erhalten von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 1 "Gut"-Einstufung, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 58 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 10,12 Prozent steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Gut". Pathward erhält somit insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Pathward in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Finanzen" übertrifft Pathward mit einer Rendite von 11,78 Prozent die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", die eine mittlere Rendite von -2,48 Prozent aufweist, deutlich mit einer Rendite von 14,27 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Pathward diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen überwogen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Pathward erhält insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.