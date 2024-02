Meta-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Auf Meta Platforms-Aktie herrscht gute Stimmung. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 32 Analystenbewertungen abgegeben, wovon 30 "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein überwiegend positives "Gut"-Rating. Im letzten Monat ergaben 14 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen eine kurzfristige Gesamtbewertung von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 442,76 USD, was ein Abwärtspotential von -8,09 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 481,74 USD bedeutet. Daher wird eine "Schlecht"-Empfehlung abgeleitet. Insgesamt erhält Meta Platforms somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung unter den Anlegern ist hingegen weniger positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Meinungen der Anleger in den letzten zwei Wochen tendieren vermehrt in eine negative Richtung. Auch die Themen rund um das Unternehmen wurden überwiegend negativ diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. In den letzten Tagen wurden zudem vier negative Handelssignale ermittelt, was das Gesamtbild weiter verschlechtert. Die Redaktion zieht daher den Schluss, dass die Aktie von Meta Platforms bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ebenfalls ein gemischtes Bild. Der 7-Tage-RSI liegt bei 41,41 Punkten und deutet auf ein "Neutral"-Rating hin, während der 25-Tage-RSI aufgrund von Überverkäufen ein "Gut"-Rating erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich der aktuelle Kurs der Meta Platforms-Aktie von 481,74 USD mit einer Entfernung von +48,65 Prozent vom GD200 (324,07 USD) als positiv. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 399,49 USD ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +20,59 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Meta Platforms-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.