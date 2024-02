Meta-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Für die Meta Platforms zeigt der RSI eine Ausprägung von 48,16, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 28,18, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine gute Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine gute Bewertung für die Meta Platforms. Der GD200 des Wertes liegt bei 319,13 USD, wobei der Aktienkurs (471,75 USD) um +47,82 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 387,47 USD zeigt mit einer Abweichung von +21,75 Prozent eine positive Bewertung. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde die Meta Platforms von den privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, wobei auch drei schlechte Signale herausgefiltert wurden.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Meta Platforms. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Meta Platforms eine gute Bewertung hinsichtlich der technischen Analyse, während die Anleger-Stimmung und das langfristige Stimmungsbild neutral bis positiv ausfallen.