Meta Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Pathward, die im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.10.2022, 11:57 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 37.55 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Pathward auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Pathward schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,55 % und somit 4,85 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,4 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Pathward erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -25,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche sind im Durchschnitt um 10,52 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -35,66 Prozent im Branchenvergleich für Pathward bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,47 Prozent im letzten Jahr. Pathward lag 39,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,34 ist die Aktie von Pathward auf Basis der heutigen Notierungen 53 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (19,7) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".