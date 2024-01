Meta Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Dividendenrendite der Aktie von Pathward liegt aktuell bei 0,4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von -138,41 Prozent zur Aktie von Pathward. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analysten haben Pathward in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was eine langfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Pathward, und das mittlere Kursziel für die Aktie beträgt 58 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 9,64 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Bewertungen ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Analysten für die Aktie von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass Pathward derzeit eine positive Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 48,23 USD, während der aktuelle Kurs bei 52,9 USD liegt, was einer Abweichung von +9,68 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 51,11 USD zeigt eine Abweichung von +3,5 Prozent, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Pathward in der technischen Analyse ein Rating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um Pathward zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Pathward in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Gut".