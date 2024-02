Meta Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Aktie der Meta Platforms wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 30 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, mit 14 "Gut"-Bewertungen, 1 "Neutral"-Bewertung und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Gut". Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 442,76 USD, was einem Rückgang von 9,09 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 487,05 USD entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Meta Platforms diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Meta Platforms liegt bei 46,55 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also ein differenziertes Bild, das sowohl positive als auch negative Aspekte der Aktie der Meta Platforms zeigt.