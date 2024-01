Meta Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Diskussionen rund um Pathward auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammengefasst ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Pathward in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Pathward mit einer Rendite von 14,02 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Die "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,89 Prozent. Auch hier liegt Pathward mit 13,13 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen zu Pathward abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Updates. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 58 USD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht, da die Aktie um 9,39 Prozent steigen könnte. Aus Analystensicht erhält die Pathward-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,4 Prozent und liegt damit 138,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Pathward-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.