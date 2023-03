Meta Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Pathward, die im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 06.03.2023, 09:23 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 50.02 USD.

Pathward haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Pathward konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Pathward auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Dividende: Derzeit schüttet Pathward niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung. Der Unterschied beträgt 5,36 Prozentpunkte (0,47 % gegenüber 5,83 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Die Pathward ist mit einem Kurs von 50,02 USD inzwischen +4,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +22,9 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

