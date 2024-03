Meta Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Meta Platforms-Aktie wird derzeit charttechnisch bewertet, wobei der aktuelle Kurs von 490,22 USD einen positiven Abstand von +47,79 Prozent zum GD200 (331,71 USD) aufweist. In ähnlicher Weise liegt der GD50 bei 417,59 USD, was einem Abstand von +17,39 Prozent entspricht. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Aktienkurs daher als "Gut" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung im Stimmungsbild, während die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die langfristige Meinung der Analysten gibt der Meta Platforms-Aktie ebenfalls ein "Gut". Von insgesamt 32 Bewertungen lauten 30 "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht". Die kurzfristige Einschätzung basierend auf den letzten Studien ergibt 14 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das Kursziel der Analysten liegt bei 442,76 USD, was auf eine zukünftige Performance von -9,68 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 490,22 USD hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

Die Anlegerstimmung zeigt sich hingegen eher negativ, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien. Die überwiegend negativen Meinungen und Themen führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung. Zudem deutet ein Handelssignal auf eine schlechte Aktie hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet, basierend auf der Anlegerstimmung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen und Stimmungen, dass die Meta Platforms-Aktie gemischte Signale erhält und von den Marktteilnehmern unterschiedlich wahrgenommen wird.