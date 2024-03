Meta Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Meta Platforms-Aktie hat in den vergangenen Tagen einen Kurs von 505,52 USD erreicht, was einer Differenz von +12,51 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies wird daher als kurzfristig "Gut" eingestuft. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +46,56 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit eine Zunahme an negativen Kommentaren über Meta Platforms beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führt. Dies führt dazu, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Dies führt zu einem insgesamt negativen Rating für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen rund um Meta Platforms in den vergangenen Wochen überwiegend negativ waren, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 30 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal "Neutral" und 1 Mal "Schlecht" für Meta Platforms abgegeben. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Es wird erwartet, dass der aktuelle Kurs von 505,52 USD eine Entwicklung von -12,42 Prozent zeigt und ein mittleres Kursziel bei 442,76 USD erreicht wird. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.