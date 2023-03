Meta Aktie greift Twitter an: Neue dezentrale Social Media App geplant!

Seit dem Beginn dieser Woche wird über mögliche Pläne einer dezentralen Social Media App unseres Turbodepotwertes Meta Inc. berichtet. Es gibt kaum einen Social Trend, bei dem der Social Media Riese außen vor bleibt. So auch die Entwicklung einer dezentralen Social Media App. Das Ziel ist klipp und klar, eine Alternative zum Kurznachrichtendienst Twitter zu bieten bzw. in Konkurrenz zu Mastodon zu treten.

Es stellt sich natürlich die Frage, warum Meta gerade jetzt auf die Idee kommt, Twitter anzugreifen bzw. in Konkurrenz zu treten. Seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk steht die Plattform fast pausenlos im medialen Kreuzfeuer, das macht sie angreifbar und genau das hat natürlich auch die Konkurrenz mitbekommen. So ist die Plattform Mastodon entstanden, welche Meta nun versucht anzugreifen, um seine Position als...