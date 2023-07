Meta Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Der Kurs der Aktie Pathward steht am 20.07.2023, 16:37 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 54.29 USD. Der Titel wird der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Pathward nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Pathward wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Pathward auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Pathward investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,38 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,92 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Für Pathward liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pathward vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 58 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (55,19 USD) könnte die Aktie damit um 5,09 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Pathward-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

