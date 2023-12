Meta Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. Aktuell steht die Aktie von Pathward im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem negative Meinungen verbreitet werden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt vor allem mit den negativen Themen rund um Pathward, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Pathward beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,42 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0,59) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Pathward deshalb als "Neutral".

Von insgesamt 1 Analystenbewertung für die Pathward-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten sind 1 Einstufung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist daher "Gut". Es liegen aus dem letzten Monat keine Analystenupdates zu Pathward vor. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 58 USD, was bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (52,61 USD) ausgehend um 10,25 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist ebenfalls "Gut".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) wird Pathward von uns als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,02 gehandelt, was einem Abstand von 50 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,93 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für Pathward.