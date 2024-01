Meta Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Pathward als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pathward-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 24,02, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,84, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Pathward bei 48,39 USD verläuft. Der Aktienkurs ging trotzdem bei 53,02 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +9,57 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 51,41 USD erreicht, was einer aktuellen Differenz von +3,13 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume somit "Gut".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pathward mit einem Wert von 8,16 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" und daher unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 16,05, was einen Abstand von 49 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Einschätzung von Analysten basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, im Schnitt also eine "Gut"-Einstufung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 58 USD, was einer potenziellen Steigerung von 9,39 Prozent entspricht. Daher erhält die Pathward-Aktie eine insgesamt "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.