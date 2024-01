Meta Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) der Pathward liegt derzeit bei 57,6, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch -verkauft. Dieser Wert wird durch die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen angezeigt, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Eine ähnliche neutrale Situation ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und für die Pathward bei 33 liegt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pathward einen Wert von 8 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,39 als unterbewertet betrachtet werden kann. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Pathward eingestellt waren. Trotzdem gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen, was zu einer neutralen Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Pathward insgesamt positiv, da keine schlechten Bewertungen vorliegen und das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 58 USD liegt, was einer positiven Entwicklung des Aktienkurses um 9,58 Prozent entspricht. Daher erhält Pathward von den Analysten eine gute Bewertung.